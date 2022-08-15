Кардиолог Серебрянский перечислил первые признаки инсульта

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал россиянам, какие признаки могут указывать на возникновение инсульта. Об этом сообщило ИА Nation News.

По словам эксперта, чаще всего об инсульте сообщает сильная головная боль, тошнота и ишемические атаки. Также у человека может резко подниматься артериальное давление.

«Инсульт бывает двух типов: ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт происходит вследствие закупорки сосудов головного мозга и сонных артерий, из-за этого происходит нарушение кровотока в зонах мозга. Геморрагический инсульт связан с кровоизлиянием и разрывом кровеносного сосуда, потерей сознания, нарушением двигательной активности», — сообщил медик.

Он отметил, что посмотреть на состояние сосудов можно с помощью компьютерной томографии и МРТ головного мозга. При выявлении каких-либо проблем нужно обратиться к неврологу, резюмировал Серебрянский.