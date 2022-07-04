Кардиолог Серебрянский объяснил, почему любая физнагрузка должна быть подобрана специалистами

Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал, каким образом физические перегрузки могут отрицательно сказаться на организме человека. Об этом написало ИА Nation News.

По его словам, любые физические нагрузки должны быть грамотно подобраны специалистами, поскольку могут вызывать заболевания сердца, гипертонию, а также влиять на опорно-двигательный аппарат.

«На фоне перегрузки может увеличиться артериальное давление. Нагрузка должна быть подобрана. Хорошо было бы сделать мониторирование артериального давления на фоне различной нагрузки и выявить, какая нагрузка является предельной, а какая — избыточной», — добавил Серебрянский.

Кроме того, перегрузки увеличивают нагрузку на мозг, ухудшают кровоток и питание мозга. Чтобы не допустить инфаркта или инсульта, людям во время физических упражнений следует успокоиться и снять перегрузку, чтобы избежать критических состояний.

«Если человек бегал, то перейти на ходьбу. Лучше проверить свое состояние у кардиолога, у невролога обязательно. Проверить сосуды нижних конечностей, ультразвуковые исследования выполнить», — резюмировал медик.