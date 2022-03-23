Кардиолог Серебрянский объяснил, как распознать тромбоз

Тромбоз — это нарушение свертываемости крови и заболевание кровеносных сосудов. Опасность заключается в том, что он может привести к смерти. Об этом «Москве 24» рассказал кардиолог, заслуженный врач Российской Федерации Юрий Серебрянский.

Как отметил медик, образование тромбов в сосудах может сопровождаться проявлениями определенной симптоматики. Например, тромбы в венах ног проявляются чаще всего в виде отечности нижних конечностей. Чтобы распознать конкретную область образования тромбов, можно провести ультразвуковое обследование, написало utro.ru.

Также характерным симптомом для этого заболевания является одышка. В случае оледенения конечности, где не прощупывается пульс, можно говорить об опасности артериального тромбоза. Он опасен тем, что может обернуться инфарктом.

Тромбоз, по словам медика, может возникнуть даже в сосудах глаз.

«Если это острый тромбоз, то ухудшение зрения, появление пелены перед глазами наступает резко. Если это хроническое заболевание, связанное с атеросклерозом сосудов сетчатки, здесь разбег по времени побольше. Человек успеет обратиться к окулисту, тот посмотрит глазное дно, исследует сосуды и назначит ему разжижающие кровь и улучшающие кровоток лекарства. Если же ничего не делать, может произойти отслойка сетчатки, а это слепота», — сообщил он.

Чтобы не допустить появление тромбоза, нужно проходить регулярное обследование, заключил кардиолог.