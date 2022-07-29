Кардиолог Савонина рассказала, как сон помогает укрепить здоровье сердца

Есть простой и эффективный способ укрепит здоровье сердца. Такой информацией поделилась врач-кардиолог Ольга Савонина. Об этом сообщил mk.ru.

Специалист пояснила, что в борьбе с болезнями сердца может помочь короткий дневной сон. По ее словам, такой вид отдыха благоприятно сказывается на работе нервной системы, прибавляет энергии, а также повышает концентрацию и работоспособность.

При этом Савонина подчеркнула, что спать днем не стоит больше 30 минут. Такого количества времени хватает на легкий отдых, передала «Общественная служба новостей».