Здоровье 17 апреля 2023, 10:26 Кардиолог Савонина: аритмия после еды указывает на проблемы с ЖКТ

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Аритмия, которая сопровождается нарушением частоты, ритмичности сердечной мышцы и возникает после приема пищи, может указывать на проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-кардиолог, аритмолог Ольга Савонина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, при учащении пульса после еды необходимо исключить наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

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При возникновении таких симптомов врач посоветовала обратиться не только кардиологу, но и пройти обследование у гастроэнтеролога.