Здоровье 26 июля 2023, 16:36 Кардиолог Романенко рассказал, что отказ от курения и кардионагрузки помогут отсрочить гипертонию

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Чтобы как можно дольше сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, нужно соблюдать лишь несколько правил. Об этом радиостанции Sputnik кардиолог Татьяна Романенко.

По ее словам, факторы, которые вызывают гипертонию, — это избыточный вес, недостаточная физическая активность и пристрастие к курению. Поэтому нужно с вниманием отнестись к этим моментам. Также врач рекомендовала серьезно ограничить количество потребляемой соли и стараться уменьшить ежедневный стресс. Кроме того, стоит регулярно измерять давление. Одни люди чувствуют себя плохо при гипертонии, для других она проходит бессимптомно. Они в постоянной группе риска, потому что запускают заболевание и потом могут довести себя до инфаркта или инсульта.

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