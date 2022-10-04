Кардиолог Родионов призвал не покупать бесполезные лекарства | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 18:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Кардиолог Родионов призвал не покупать бесполезные лекарства

Читать 360tv в

Кардиолог Антон Родионов прокомментировал рост спрос на покупку препаратов для сердца в России. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что с одной стороны это хорошо, так как россияне стали чащи покупать лекарства, понижающие давление. С другой, многие приобретают препараты для улучшения мозгового кровообращения, которые являются «фармакологическим мусором», добавил он.

Реклама

«Чаще всего под этим имеется в виду совершенно бессмысленные, бесполезные препараты, которые нигде, кроме как в России и некоторых странах бывшего СССР, не используются», — заключил врач.

Реклама

0 0 0 0 0 0