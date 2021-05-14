Кардиолог развеял мифы о холестерине

Кардиолог Асият Алиева развенчала популярные мифы о холестерине. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Она уточнила, что повышенный холестерин может нанести вред здоровью, но опасность этого обычно сильно преувеличивают.

Врач объяснила, что повышенный холестерин может быть наследственным. Иногда его находят даже у младенцев.

Также она опровергла информацию о том, что до 40 лет анализ на холестерин делать не нужно. Потому что в случае наследственности нужно выявить ее как можно раньше. Симптомов повышенного холестерина нет, поэтому определить его может только липидограмма.

Допустимый уровень общего холестерина также далеко не всегда показателен. Например, общий показатель может быть в норме, а при более детальном анализе оказывается, что вредный холестерин высокий.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собрали данные по ожирению детей в России. В Москве показатели близки к общемировым. Около 27% мальчиков и 22% девочек имеют лишний вес. Из них ожирением страдают 10% мальчиков и 7% девочек.