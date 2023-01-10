Здоровье 10 января 2023, 17:55 Кардиолог Ратникова рассказала, как спастись от осложнений на сердце во время гриппа Кардиолог Ратникова: отказ от занятий спортом во время гриппа защитит сердце

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Свиной грипп может стать причиной серьезных проблем с сердцем. Терапевт и кардиолог Анна Ратникова рассказала, как избежать негативных последствий во время заболевания. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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Специалист рассказала, что порядка 10% пациентов сталкиваются с миокардитом после перенесенного свиного гриппа. Симптомами болезни сердца являются дышка, боли в грудной клетке и перебои в работе органа. Чтобы избежать проблем со здоровьем после гриппа, важно незамедлительно обращаться к врачу при появлении первых симптомов ОРВИ. Кроме того, по словам Ратниковой, во время болезни стоит воздержаться от занятий спортом.