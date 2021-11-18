Кардиолог рассказала, с чем может быть связано головокружение

Кардиолог Ольга Козлова рассказала, с какими нарушениями в организме может быть связано головокружение. По ее словам, этот признак может указывать на неправильный прикус, на межпозвоночную грыжу, нехватку в организме железа и витамина B12. Об этом написала «Москва 24».

Кроме того, головокружение может быть признаком наличия в организме артериальной гипертензии и сахарного диабета.

«Очень часто за счет того, что при неправильном прикусе одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены, нарушается работа вестибулярного аппарата и возникает головокружение», — процитировал NEWS.ru слова специалиста.

Также причиной головокружения может являться анемия или малокровие. Как пояснила Козлова, клетки мозга недостаточно насыщаются кислородом, происходит кислородное голодание, и голова начинает кружиться.

Даже некоторые лекарственные препараты могут провоцировать головокружение. В основном это антибиотики и противовоспалительные средства.