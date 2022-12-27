27 декабря 2022, 17:42
Кардиолог рассказала о значении синдрома «праздничного сердца»
Врачи-кардиологи зачастую в период новогодних праздников используют такой термин, как «праздничное сердце». О его значении рассказала врач Клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова в интервью газете «Петербургский дневник».
По ее словам, этот синдром связан с переизбытком жидкости в организме человека, в том числе, алкогольных напитков. Все это может привести к приступам аритмии.
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Кардиолог заметила, что именно в новогодние праздники в больницах наблюдается всплеск госпитализаций пациентов с инфарктами.
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