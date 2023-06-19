Здоровье 19 июня 2023, 23:03 Кардиолог рассказал, влияет ли день недели на риск инсульта Кардиолог Якушева: в понедельник риск инфарктов и инсультов выше Pxhere

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Ирландские ученые пришли к выводу, что риск инфаркта и инсульта может быть особенно высок по понедельникам. Это сообщение прокомментировала врач-кардиолог Ольга Якушева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что такой эффект, скорее всего, вызывает резкая смена обстановки.

«На данный момент ученые разбираются в причинах данной закономерности. Скорее всего, такой эффект вызывает резкая смена обстановки: с выходных на работу», — объяснила Якушева.

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Люди, по словам врача, могут испытывать сильнейший стресс. С таким количеством негативного гормонального всплеска организм не справляется.

Якушева рекомендовала людям заботиться о своем ментальном здоровье, отделять работу от отдыха. Также, по ее словам, важно учиться справляться со стрессом. Врач отметила, что выплескивать адреналин можно с помощью активных увлечений.

Ученые из Орхусского университета ранее выяснили, что страдающие мигренью люди имеют повышенный риск ишемического инсульта. У женщин с мигренью выше риск инфаркта и геморрагического инсульта. Также эксперты установили, что женщины в большей степени страдают от мигрени, им чаще ставят такой диагноз.