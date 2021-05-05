Кардиолог рассказал, при каких болезнях обычно возникает одышка

Врач-кардиолог Денис Соколов рассказал, что одышка может быть симптомом различных болезней. Об этом сообщило ИА Nation News.

Чаще всего она возникает при сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях легких. Врач отметил, что появившаяся одышка усугубляет сами заболевания, провоцируя легочную гипертензию.

«Как правило, при развитии легочной гипертензии полностью или частично поражается правая сторона сердца», — рассказал кардиолог и отметил, что при возникновении одышки следует идти ко врачу.