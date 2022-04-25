Кардиолог рассказал об опасности низкого давления для жизни человека

Внезапное снижение давления может оказаться опасно для здоровья и даже жизни человека. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Заур Шугушев.

Он пояснил, что нормой принято считать давление 120/80, однако на самом деле диапазон показателей гораздо шире. Нижняя граница лежит в пределах 90/60, верхняя — 140/90. При этом все знают, что резкое повышение давления способно привести к инфаркту или инсульту. Однако понижение давления не менее опасно. Оно ведет к нарушению кровоснабжения внутренних органов, что наносит им непоправимый ущерб.

«При внезапном падении давления ниже нормы идет нарушение питания организма. В первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идет нарушение работы сердца, почек и печени», — добавил кардиолог.

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