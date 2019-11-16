Кардиолог объяснил опасность электронных сигарет

Электронные сигареты не могут считаться альтернативой обычным, так как они чрезвычайно опасны и могут убить. Если курильщик не может справиться с пагубной привычкой, стоит обратиться к врачу. Таким мнением поделился с «360» ученый-кардиолог Ярослав Ашихмин.

Россияне начали отказываться от сигарет в пользу стиков Подробнее

Собеседник рассказал, что содержащийся в смесях для парения витамин Е вообще не нужен организму и может вызвать рак. Кроме того, пропиленглиголь в жидкостях для вейпов при нагревании вызывает поражение легких.

«Я категорически не рекомендую своим пациентам курить электронные сигареты. Сегодня есть исключительно эффективные средства медикаментозные для того, чтобы человек, который хочет прекратить курить — прекратил курить», — заявил Ашихмин.

Врачи никогда не советовали курить электронные сигареты вместо обычных. Новая технология, которая не прошла никакого апробирования, может быть сопряжена с существенным вредом.

Врач добавил, что продажа электронных сигарет — это бизнес на крови. Системы нагревания табака, по его словам, якобы должны быть менее вредны, чем обычные сигареты, так как в этом случае нет продуктов горения, которые убивают.

Однако в табачных стиках есть тот же самый пропиленгликоль и всевозможные добавки, которые наносят такой же ущерб организму при нагревании и вдыхании, как и продукты горения табака и селитрованной бумаги. Ранее стало известно, что с начала 2019 года россияне стали покупать меньше сигарет. Спрос упал на 5% в пользу табачных стиков. Их граждане России в этом году стали покупать в 4,5 раза чаще, чем в 2018 году. При этом спрос на аптечные препараты для отказа от курения снизился. Эксперты заявили, что это может быть связано с попыткой бросить вредную привычку при помощи новых способов курения.