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    12 августа 2021, 19:22

    Кардиолог рассказал о влиянии вакцины на сердечно-сосудистые заболевания

    Дарья Морозова

    Кардиолог Юрий Кремнев рассказал, что не стоит делать вакцину от коронавируса во время обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила «Российская газета».

    По данным ИА Nation News, он уточнил, что в таких случаях следует гораздо важнее вовремя начать лечение, чем сделать прививку.

    «При хронических болезнях вне обострения — пожалуйста, вакцинируйтесь, а при обострении поможет только госпитальная койка», — подчеркнул врач.