Кардиолог рассказал о влиянии вакцины на сердечно-сосудистые заболевания

Кардиолог Юрий Кремнев рассказал, что не стоит делать вакцину от коронавируса во время обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным ИА Nation News, он уточнил, что в таких случаях следует гораздо важнее вовремя начать лечение, чем сделать прививку. «При хронических болезнях вне обострения — пожалуйста, вакцинируйтесь, а при обострении поможет только госпитальная койка», — подчеркнул врач.