Кардиолог рассказал о самых опасных продуктах для сердца

Некоторые продукты могут крайне негативно сказаться на здоровье сердца. Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, какую еду стоит исключить из рациона. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на «Москва24».

По словам специалиста, стоит снизить употребление жирных продуктов, а также сладкого с соленым. Такая еда повышает уровень холестерина. Он посоветовал отказаться от куриных крылышек и жареного в целом. Кофе также стоит пить с осторожностью, так как он способен повышать артериальное давление.

Также вредными являются продукты, в которых содержится соль, так как она задерживает жидкость и повышает давление. Нужно свести к минимуму и употребление сахара с мучными изделиями — особенно для тех, у кого есть проблемы с весом.

Медик отметил, что для поддержания здорового образа жизни стоит проявлять физическую активность. Иначе жир будет накапливаться в организме и создавать еще большую нагрузку на сердце.