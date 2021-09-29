facebook_pixel
    29 сентября 2021, 19:06

    Кардиолог рассказал о главных причинах возникновения сердечных болезней

    Арина Бобкова

    Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал о том, почему у человека возникают сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщили Nation News.

    Кардиолог рассказал о главных причинах возникновения сердечных болезней

    По словам врача, такие заболевания являются одними из самых распространенных в России. Специалист отметил, что они делятся на два типа: заболевания сердца и сердечно-сосудистые заболевания.

    «Среди заболевания сердца частыми являются воспалительные заболевания, то есть, миокардиты самой разной природы. Но миокардиты нередко возникают и являются осложнением носо- и ротоглотки: это хронические и острые тонзиллиты, а также дифтерия», — рассказал Серебрянский.

    Медик предупредил, что возникают они как правило на фоне воспалительных заболеваний или алкогольного поражения сердца. Еще одной причиной является сбой в работе щитовидной железы и ее поражение аутоиммунными воспалениями.

    Специалист посоветовал нормализовать свой рацион. Не лишними будут занятия зарядкой. Также важно принимать лекарства, но делать это стоит только по назначению врача.