Кардиолог рассказал о диагностике инфаркта

Симптомами инфаркта миокарда могут стать нетипичные боли в животе или в районе спины. Поэтому обследование в таких случаях нужно всегда начинать с кардиограммы. Об этом на своем YouTube-канале заявила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Она пояснила, что в медицине есть понимание «нижнего инфаркта», когда болевая реакция уходит в живот. Поэтому прежде всего важно провести обследование сердца, а уже потом проверить другие органы.

Боль в груди не всегда указывает на то, что проблемы начались в сердечной мышце. Поражение может коснуться поверхностных структур.

«Когда пациент указывает на болевую точку, то достаточно прощупать соответствующую зону и спросить, усиливается ли боль при нажатии. Если пациент говорит, что боль усиливается, да еще как, то это точно не сердце. Это могут быть мышцы, нервы и так далее», — заявила Кореневич.

Она пояснила, что медики используют такой прием при диагностике. Это не означает, что проблем с сердцем у пациента нет, но боль в данном случае с ним не связана. Но для того, чтобы в этом удостовериться, лучше все же сделать кардиограмму.