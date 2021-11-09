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    09 ноября 2021, 21:51

    Кардиолог рассказал, когда лучше всего ложиться спать

    Кардиолог Иванов: необходимо спать по 8 часов в темное время суток

    Дарья Морозова

    Кардиолог Сергей Иванов рассказал, что не обязательно ложиться спать именно в 10-11 вечера. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Ранее о таком времени для сна написали эксперты компании Huma Therapeutics. Иванов заявил, что это не так уж важно. Можно ложиться раньше или позже. Самое главное, спать не меньше восьми часов именно в темное время суток.

    «Если днем спать по восемь часов, а ночью бодрствовать, то это все равно будет неполноценный сон, будут нарушения», — подчеркнул он.