Кардиолог рассказал, когда лучше всего ложиться спать

Кардиолог Сергей Иванов рассказал, что не обязательно ложиться спать именно в 10-11 вечера. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее о таком времени для сна написали эксперты компании Huma Therapeutics. Иванов заявил, что это не так уж важно. Можно ложиться раньше или позже. Самое главное, спать не меньше восьми часов именно в темное время суток.

«Если днем спать по восемь часов, а ночью бодрствовать, то это все равно будет неполноценный сон, будут нарушения», — подчеркнул он.