Кардиолог рассказал, как заботится о своем сердце

Врач пытается быть хорошим примером для своих пациентов. Он не курит, соблюдает диету: ест мало мяса, но много овощей и рыбы. Также кардиолог следит за своим весом.

По словам специалиста, самая важная часть профилактики заболеваний сердца — спорт и тренировки на выносливость. Нужно заниматься любым видом спортом, будь то ходьба или бег. Желательно как минимум три раза в неделю выходить на часовую прогулку независимо от погоды. Регулярность физических упражнений играет важную роль для здоровья. Кардиолог также посоветовал отказаться от использования лифта и подниматься по лестнице.

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Хуже всего на сердце сказывает стресс. Именно он в основном неразрывно связан с плохим сном, курением, употреблением алкоголя и большого количества сладостей.

Кроме того, Дилл напомнил о необходимости следить за артериальным давлением и уровнем холестерина. А при плохой наследственности важно периодически проверять состояние сердечно-сосудистой системы.

Здоровому образу жизни стоит учить с детства, уверен кардиолог. Чем старше человек, тем ему сложнее поменять привычный распорядок дня.