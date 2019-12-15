  • Кардиолог рассказал, как заботится о своем сердце

    15 декабря 2019, 12:00

    Алена Макаренко

    Для поддержания работы сердца важны регулярные тренировки и правильное питание. А вот про стресс нужно забыть навсегда. Об этом предупредил кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа, сообщил Focus.
    Кардиолог рассказал, как заботится о своем сердце

    Врач пытается быть хорошим примером для своих пациентов. Он не курит, соблюдает диету: ест мало мяса, но много овощей и рыбы. Также кардиолог следит за своим весом.

    По словам специалиста, самая важная часть профилактики заболеваний сердца — спорт и тренировки на выносливость. Нужно заниматься любым видом спортом, будь то ходьба или бег. Желательно как минимум три раза в неделю выходить на часовую прогулку независимо от погоды. Регулярность физических упражнений играет важную роль для здоровья. Кардиолог также посоветовал отказаться от использования лифта и подниматься по лестнице.

    Кардиолог рассказал, что может привести к внезапной смерти

    Подробнее

    Хуже всего на сердце сказывает стресс. Именно он в основном неразрывно связан с плохим сном, курением, употреблением алкоголя и большого количества сладостей.

    Кроме того, Дилл напомнил о необходимости следить за артериальным давлением и уровнем холестерина. А при плохой наследственности важно периодически проверять состояние сердечно-сосудистой системы.

    Здоровому образу жизни стоит учить с детства, уверен кардиолог. Чем старше человек, тем ему сложнее поменять привычный распорядок дня.