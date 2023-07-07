Здоровье 07 июля 2023, 05:14 Кардиолог рассказал, как уберечь пожилых людей от инфаркта на даче Кардиолог Шляхто: пожилым перед поездкой на дачу надо пройти профосмотр РИА «Новости»

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Лето для пенсионеров, выезжающих на дачу, является вызовом для их здоровья. Такое мнение озвучил «Известиям» главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

По словам врача, сам по себе летний период не сильно влияет на заболеваемость и смертность.

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«А вот экстремальные состояния — жара, повышение температуры, влажности, чрезмерные нагрузки, если мы говорим о пожилых людях, которые выезжают на дачу и занимаются там огородничеством, — это может влиять», — пояснил доктор.

Выезжающим на отдаленные от цивилизации дачные домики пенсионерам кардиолог посоветовал в обязательном порядке пройти профосмотр или хотя бы поговорить с врачом. Это нужно для того, чтобы понимать, какие имеются риски для неблагоприятных событий.

В частности, это повышение давления, нарушение сердечного ритма, обострение ишемической болезни или сердечная недостаточность. Также есть общие рекомендации, которые необходимо соблюдать во время дачного отдыха. Людям не стоит находиться на открытом солнце, нельзя перегреваться и пить много воды, чтобы не было сгущения крови и повышения давления.

Ранее врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал, что на курортах существенно возрастают риски развития гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Многие россияне страдают хроническими заболеваниями, о которых стараются забыть во время отпуска. Такое путешествие зачастую оборачивается серьезным испытанием для всего организма.