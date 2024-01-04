Здоровье 04 января 2024, 00:58 Кардиолог рассказал, как стресс может повлиять на работу сердца Кардиолог Бокерия: стресс может стать причиной «синдрома разбитого сердца» Freepik

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Сильный стресс может стать причиной кардиомиопатии Такотсубо, которую еще называют «синдромом разбитого сердца». Это значит, что эмоциональные переживания действительно могут негативно повлиять на сердечную функцию. Об этом рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.

По словам кардиолога, японские ученые описали этот синдром в 1990-е годы. Он характеризуется резким временным ухудшением работы сердца у человека после пережитого стресса.

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«Это довольно редкое состояние, чаще встречается у женщин старше 40 лет. По мере изучения, ученые установили, что данный феномен возникает в ответ на резкое увеличение концентрации адреналина в ответ на физический или эмоциональный стресс», — рассказала Бокерия.

Врачи могут принять кардиомиопатию Такотсубо за инфаркт или предынфарктное состояние. Такие пациенты жалуются на боли в груди и отдышку. При этом у них ест изменения на ЭКГ как при инфаркте. Хотя коронарные сосуды абсолютно здоровы.

По словам Бокерии, «синдром разбитого сердца» не убивает — случаи смерти при этом диагнозе случаются только у крайне пожилых пациентов с другими сопутствующими заболеваниями. Обычно состояние пациентов приходит в норму в течение двух недель без какого-либо лечения. Но пациенты еще долго жалуются на слабость, отдышку и боли в груди.

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