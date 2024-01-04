04 января 2024, 00:58
Кардиолог рассказал, как стресс может повлиять на работу сердца
Кардиолог Бокерия: стресс может стать причиной «синдрома разбитого сердца»
Сильный стресс может стать причиной кардиомиопатии Такотсубо, которую еще называют «синдромом разбитого сердца». Это значит, что эмоциональные переживания действительно могут негативно повлиять на сердечную функцию. Об этом рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.
По словам кардиолога, японские ученые описали этот синдром в 1990-е годы. Он характеризуется резким временным ухудшением работы сердца у человека после пережитого стресса.
Реклама
«Это довольно редкое состояние, чаще встречается у женщин старше 40 лет. По мере изучения, ученые установили, что данный феномен возникает в ответ на резкое увеличение концентрации адреналина в ответ на физический или эмоциональный стресс», — рассказала Бокерия.
Врачи могут принять кардиомиопатию Такотсубо за инфаркт или предынфарктное состояние. Такие пациенты жалуются на боли в груди и отдышку. При этом у них ест изменения на ЭКГ как при инфаркте. Хотя коронарные сосуды абсолютно здоровы.
По словам Бокерии, «синдром разбитого сердца» не убивает — случаи смерти при этом диагнозе случаются только у крайне пожилых пациентов с другими сопутствующими заболеваниями. Обычно состояние пациентов приходит в норму в течение двух недель без какого-либо лечения. Но пациенты еще долго жалуются на слабость, отдышку и боли в груди.
Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что сердечно-сосудистые заболевания — не повод полностью отказываться от кофе.
Болезни
Врачи
Женщины
Ученые
Реклама
Реклама