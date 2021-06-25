Кардиолог рассказал, как снизить уровень холестерина

Ведущий научный сотрудник Национального медцентра профилактической медицины, врач-кардиолог Ольга Молчанова рассказала, что уровень вредного холестерина можно понизить, употребляя в пищу определенные продукты. Об этом написали ToDay News Ufa.

Молчанова отметила, что холестерин необходим для нормальной работы организма — но в умеренных количествах. В первую очередь врач посоветовала заменить часть потребляемого сливочного масла на льняное, которое является очень полезным для здоровья.

Яйца помогают холестерину не остаться в крови, что плохо влияет на сосуды, а проникнуть к органам, которые в нем нуждаются. То же касается рыбьего жира — он помогает лучше усваиваться полезному холестерину.

Также специалист посоветовала ввести в рацион овсянку, отруби, чеснок, яблоки и цитрусовые.

Кроме того, чтобы понизить уровень холестерина, лучше исключить субпродукты (сердце, почки, мозги и т. д.), которые содержат очень большое количество этого вещества.