Здоровье 25 мая 2023, 02:38 Кардиолог рассказал, как помочь себе при скачке давления Кардиолог Конев дал советы по оказанию самопомощи при повышении давления РИА «Новости»

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Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев назвал способы помочь себе при повышении артериального давления. В этой ситуации надо избегать физических и эмоциональных нагрузок, сообщил сайт Pravda.ru.

«Лучше принять горизонтальное положение. Может быть, при необходимости выпить стакан воды», — посоветовал врач.

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Конев отметил, что существует такое понятие, как «наследственно-конституциональная гипотония». Она чаще всего встречается у женщин. По его словам, гипотония изменяется в период инволюции, то есть климакса, и очень часто переходит в гипертонию.

«Если исходное давление было 90/60, то для них гипертония — уже 120/80 — для них уже гипертензия», — уточнил медик.

Доктор добавил, что большинство врачей не разбираются в этой тематике и средств от гипертензии подобного рода пока не придумали. Обычные средства, принимаемые при артериальной гипертензии, слабо действуют на нормальные цифры артериального давления.

Ранее кардиолог Денис Соколов рассказал, как правильно измерить давление. Делать это надо в спокойной обстановке, чтобы результат был наиболее точным.