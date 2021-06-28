Кардиолог рассказал, как пить кофе в жару без вреда для здоровья

Кофе — напиток, без которого многие не представляют своего рациона и не готовы отказаться от него ни при каких условиях. Врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова рассказала для радио Sputnik, какую опасность несет кофе в жаркую погоду и как пить его без вреда для здоровья.

Кофе обладает мочегонным эффектом. Так как в жару и без того существует риск обезвоживания, большое количество кофе может его усилить. Поэтому врач рекомендует на каждую чашку кофе в жаркую погоду выпивать по стакану воды.

Кафе и рестораны летом предлагают большой ассортимент горячих и холодных кофейных напитков — например, кофе с апельсиновым соком или с энергетиком для тех, кто хочет получить двойной заряд бодрости. С такими напитками следует соблюдать осторожность.

«Сочетание кофе с соком не вредно, но нужно помнить, что свежевыжатый апельсиновый сок содержит быстрые углеводы. То есть мы фактически добавляем в кофе фруктозу, сахар, это прибавляет калорийность, но не дает насыщения. Кофе и энергетик — это дополнительная нагрузка на сердце, а в жару сердце у нас и так работает в несколько напряженном режиме, это может вызвать нежелательные последствия для организма», — пояснила специалист.

Также Хачирова отметила, что количество кофе, которое можно себе позволить, стоит определять по собственным ощущениям. Если после чашки напитка вы почувствуете тревожность, тахикардию, беспокойство — значит, пора остановиться.