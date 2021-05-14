Кардиолог рассказал, как людям с сердечными заболеваниями пережить жару

Директор Уральского института кардиологии, член президиума Российского кардиологического общества, доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский рассказал, как человеку с заболеваниями сердечно-сосудистой системы пережить жаркую погоду, написал сайт URA.ru.

Он призвал людей с такими недугами не забывать о приеме препаратов для снижения давления и от нарушения сердечного ритма. Кроме этого, важно не подвергать себя стрессам и избегать физической нагрузки.

«Потому что физическая нагрузка в условиях жары вносит дополнительные сложности в эту всю ситуацию», — пояснил Габинский.

Во время отдыха на даче лучше прикрывать голову от прямых солнечных лучей головным убором. Еще нельзя долго работать в наклон. Специалист посоветовал делать это в утренние часы. Также необходимо пить больше воды.

Врач подчеркнул, что повышение артериального давления может приводить к инфарктам и инсультам. Они происходят на фоне гипертонических кризов.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что физическая работа может привести к проблемам с поясницей, сосудами и сердцем. Чтобы сохранить свое здоровье, стоит пройти всего три теста.