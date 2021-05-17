Кардиолог рассказал, как частота пульса влияет на продолжительность жизни

Врач-кардиолог, ученый, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова рассказала, как частота пульса влияет на продолжительность жизни человека, написал сайт kp.ru.

«Доказано, что частота ритма — это такой независимый показатель, как долго проживет этот пациент. И те пациенты, которые имеют (в разумных пределах) более редкий пульс, они, как правило, живут дольше. Но это отражает не принцип экономии ударов сердца, а особенность парасимпатической, вегетативной и нервной системы, которая оказывает определенный защитный эффект», — отметила специалист.

По ее словам, у молодого человека пульс 48-52 удара в минуту указывает на активность парасимпатической нервной системы. Например, так бывает у спортсменов. В зрелом возрасте такого числа сердечных ударов может не хватать. В этом случае врач назначает препараты-антиаритмики либо ставит стимулятор.

Голухова напомнила, что важно быть физически активным и регулярно заниматься спортом, даже в условиях нехватки времени.