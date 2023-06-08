Здоровье 08 июня 2023, 01:11 Кардиолог рассказал, есть ли связь между уровнем холестерина и весом Кардиолог Бродовская: высокий уровень холестерина может быть у любого человека Pxhere

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Высокий уровень холестерина может быть не только у полных людей. Худоба не защищает от повышения этого показателя, предупредила кардиолог, доктор медицинских наук Татьяна Бродовская. Врач перечислила в разговоре с Lenta.ru неожиданные факты о связи холестерина и веса, а также рекомендовала регулярно проверять уровень первого.

«Избыточный вес или ожирение увеличивают шансы иметь высокий уровень холестерина, но худоба не защищает от него», — предупредила Бродовская.

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Она добавила, что следует регулярно проверять уровень холестерина, независимо от веса, диеты и уровня физической активности.

Также врач отметила, что мнение о наличии высокого холестерина только у тех, кто ест жирную пищу не соответствует действительности.

Кардиолог подчеркнула, что следует выбирать для своего рациона продукты с низким содержанием насыщенных жиров, а от сала, красного мяса и сливочного масла лучше отказаться. Бродовская рекомендовала стараться употреблять продукты с большим количеством клетчатки, к которым относятся бобы и овсянка, а также полезные ненасыщенные жиры. Среди таких продуктов можно выделить авокадо, оливковое масло и орехи.

Простые углеводы могут повысить уровень «плохого» холестерина. Поэтому следует избегать фруктовых пакетированных соков, газировки и выпечки.

Диетолог Herbalife Nutrition Ричард Эллисон ранее перечислил пять вариантов завтрака для снижения уровнял холестерина в крови. В список попали овсянка, яйца, тосты, греческий йогурт и смузи. В частности, овсянка содержит много растворимой клетчатки. Разнообразить ее можно корицей, орехами, свежими фруктами и ягодами.