Кардиолог рассказал, что может привести к внезапной смерти

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Медик объяснил, что сильный стресс может привести к развитию аритмии сердца. Она развивается буквально за секунды.

По словам заведующего хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Алексея Федорова, около 20 процентов всех сердечных смертей, по словам Конева, происходит в результате ишемии, протекающей безболезненно.

«Когда сердце страдает, но из-за отсутствия, например, иннервации пораженной зоны (связь органов и тканей нервами с центральной нервной системой. —прим.ред.) никаких жалоб у больного нет. Первым проявлением такого состояния как раз и становится инфаркт», — объяснил специалист.

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По словам врача, вероятность внезапной смерти способно снизить соблюдение режима труда и отдыха. Также важно периодически сдавать анализ на липидограмму — комплексное исследование уровня жиров в крови. Так можно оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила «Вечерняя Москва».