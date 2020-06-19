    19 июня 2020, 16:56

    Кардиолог рассказал, чем опасен резкий выход из самоизоляции для детей

    Анастасия Кременчугская

    Леонид Макаров, глава Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков ФМБА РФ профессор, рассказал, чем опасен резкий выход из самоизоляции для детей. Об этом сообщил сайт «Царьград».
    Кардиолог рассказал, чем опасен резкий выход из самоизоляции для детей

    Специалист дал советы родителям, как лучше выходить из режима самоизоляции вместе с детьми. Они опубликованы на портале общественной организации по предупреждению внезапной аритмической смерти у детей и подростков «Хрустальное сердце».

    Специалист отметил, что этим летом следует уделять больше внимания здоровью детей. Так как резкий переход к физической активности может спровоцировать запуск скрытых опасных аритмий. Макаров подчеркнул, что если не заметить симптомы и вовремя не обратиться к врачу, это может привести к внезапной остановке сердца.

    Макаров назвал симптомы, которые говорят о нарушении работы сердца. Это обмороки, бледные губы и посинения при нагрузке, а также внезапная слабость.

    Если вы заметили какой-то из этих симптомов у своего ребенка, следует обратиться за помощью к специалисту. Откладывать поход к врачу не стоит.