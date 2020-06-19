Кардиолог рассказал, чем опасен резкий выход из самоизоляции для детей

Специалист дал советы родителям, как лучше выходить из режима самоизоляции вместе с детьми. Они опубликованы на портале общественной организации по предупреждению внезапной аритмической смерти у детей и подростков «Хрустальное сердце».

Специалист отметил, что этим летом следует уделять больше внимания здоровью детей. Так как резкий переход к физической активности может спровоцировать запуск скрытых опасных аритмий. Макаров подчеркнул, что если не заметить симптомы и вовремя не обратиться к врачу, это может привести к внезапной остановке сердца.

Макаров назвал симптомы, которые говорят о нарушении работы сердца. Это обмороки, бледные губы и посинения при нагрузке, а также внезапная слабость.

Если вы заметили какой-то из этих симптомов у своего ребенка, следует обратиться за помощью к специалисту. Откладывать поход к врачу не стоит.