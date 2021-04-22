Кардиолог призвал следить за вязкостью крови

Вязкость крови непосредственно связана с ее транспортной функцией, очень важной для организма. Нарушения могут привести к непоправимым проблемам с сердцем и сосудами, предупредил кардиолог Павел Хорошев.

Из-за нарушения вязкости кровь перестают в нужной степени доставлять органам необходимые газы и полезные вещества, начинается голодание вплоть до отмирания ткани. В первую очередь это касается сердца и мозга, потому что эти органы потребляют много энергии и требуют много кислорода.

«Наша кровь — самая важная транспортная система», — привел слова врача сайт телеканала «Звезда».

Кровь должна быть «высокотекучей», чтобы не возникало проблем при снабжении тканей. Поэтому стоит пить не менее 1,5–2 литра воды в день, восполнять потерю минералов, особенно калия, достаточно важного для работы сердца.

Кроме того, необходимо регулярно сдавать общий анализ крови. Выполнять эту процедуру один раз в год достаточно для людей до 45 лет и детей. Зачастую это помогает распознать начинающиеся проблемы с иммунной системой, передала «Вечерняя Москва». А лицам старше 45 лет медик посоветовал сдавать кровь на общий анализ раз в полгода.