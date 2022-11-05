Кардиолог предупредил россиян о последствиях ежедневного употребления пива | 360°

05 ноября 2022, 01:40
Кардиолог предупредил россиян о последствиях ежедневного употребления пива
Кардиолог Жук предупредил россиян о последствиях ежедневного употребления пива
Врач-кардиолог Вадим Жук заявил, что ежедневное употребление пива может спровоцировать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Его слова привел портал «Доктор Питер».
«У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость — аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью», — пояснил специалист.
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Жук отметил, что пиво вызывает гипертонию и бьет по эндокринной системе человека. Пенный напиток приводит к висцеральному ожирению, нарушает обмен веществ. В результате у любителя пива может развиться сахарный диабет.
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С кардиологом согласна гастроэнтеролог Мария Матюшина. Она посоветовала ограничить употребление пива, поскольку из-за него страдает печень. Алкогольный гепатит может перерасти в цирроз печени, а дальше — летальный исход.
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