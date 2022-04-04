Кардиолог предупредил об опасности препаратов, разжижающих кровь

Заведующий 1-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал радиостанции «Говорит Москва», чем опасно употребление антикоагулянтов. По его словам, оно увеличивает риски длительных кровотечений.

«Надо понимать, что антикоагулянты — это препараты, которые разжижают кровь, но они также повышают риски любых кровотечений», — обратил внимание специалист.

По его словам, если больной получает антикоагулянт, то кровотечения становятся у него достаточно выраженными. В некоторых случаях они могут быть фатальными. Врач подчеркнул, что пациент должен всегда предупреждать при посещении стоматолога и хирурга, что он принимает антикоагулянты.

«Даже банальное удаление зуба может привести к тому, что кровотечение будет длиться в течение 10-12 часов», — уточнил Иванов.