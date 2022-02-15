Кардиолог предупредил о появлении опасного для здоровья тренда из-за Олимпиады

Многие россияне во время Олимпиады в усиленном режиме начинают заниматься спортом. Но стоит помнить, что попытка повторить достижения профессиональных спортсменов может обернуться трагедией, предупредил кардиолог Константин Иванов.

Некоторые зрители Олимпийских игр настолько увлекаются зрелищными состязаниями спортсменов, что и сами начинают повышать нагрузки во время тренировок. Появляется тренд на интенсивные занятия спортом. Но его последствия могут закончится трагедиями, отметил в беседе с радио Sputnik врач-кардиолог, заведующий центром кардиологии и терапии Больницы Российской академии наук Константин Иванов.

«Люди стали не только активно смотреть Олимпиаду, но и повторять за спортсменами, которые стремятся занять пьедестал. К сожалению, достаточно часто это заканчивается трагедиями», — заметил Иванов.

По его словам, сердце у профессиональных спортсменов может выдерживать «сумасшедшие» нагрузки. При этом неподготовленному человеку подобные тренировки могут нанести вред.

Непрофессиональный спортсмен должен во время тренировок следить за частотой пульса. Иванов отметил, что не следует людям, которые не занимаются спортом профессионально, пытаться повторить достижения олимпийцев, поскольку этот «модный тренд» может в последующем серьезно сказаться на здоровье неподготовленного человека.

«Лучше заниматься физкультурой и следить, чтобы частота пульса не превышала 120-140 ударов в минуту», — рекомендовал кардиолог.

Курение, повышенный уровень сахара в крови, холестерин и гипертоническая болезнь плохо влияют на состояние сосудов. При этом директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле на первое место по вредности поставил курение. Никотин сужает сосуды, из-за этого в некоторые участки организма плохо поступает кровь.