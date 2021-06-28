Кардиолог посоветовал пить морковный сок, чтобы снизить давление

Кардиолог Герман Гандельман объяснил, как бороться с высоким артериальным давлением без применения медикаментозных препаратов. Специалиста процитировало ИА Nation News.

Гандельман напомнил, что одна из причин артериальной гипертензии заключается в задержке соли. С одной стороны, она увеличивает циркулирующий объем крови, а с другой, способствует сужению стенки сосуда. Отмечается, что сердцу очень трудно качать кровь при повышенном артериальном давлении. Появляется риск инсульта и инфаркта, так как увеличенная гипертония приводит к развитию сердечной недостаточности.

«Примерно в 480 граммах морковного сока — в двух стаканах — содержится свыше 90% суточной нормы калия. Калий — это антагонист натрия, который как раз-таки содержится в соли. То есть, при употреблении калия, натрий выходит из организма. А, следовательно, уменьшается отек сосудов — сосуд становится шире, и артериальное давление снижается», — рассказал врач.

Он посоветовал пить свежевыжатый морковный сок, поскольку в пакетированных вариантах может быть большое количество сахара.