Кардиолог посоветовал метеозависимым людям есть больше овощей

Люди, которые страдают гипертонией, гипотоническими заболеваниями, перенесли инсульт или инфаркт, во время смены погоды испытывают усталость, сонливость, повышенную утомляемость и слабость.

«Это далеко не всегда проходит безболезненно и бесследно», — заявил врач.

Кардиолог посоветовал исключить плотную пищу, отказаться от продуктов, которые могут привести к избыточному газообразованию. Напротив, стоит есть больше овощей и зелени, легкие рыбные бульоны, а также помнить об опасности физических нагрузок.

«Ближе к весне наладится температура, наши мышцы придут в норму», — добавил кардиолог.

В субботу, 23 января, в Москве потеплеет до +5 градусов, хотя в последние две недели стояли морозы. Настолько резкий перепад может подкосить здоровье людей с гипотоническими заболеваниями, написала Общественная служба новостей.

Ранее россиянам посоветовали привыкнуть к аномальной погоде — естественному последствию глобального потепления. Экстремальных событий будет все больше.