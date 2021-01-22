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    22 января 2021, 13:20

    Кардиолог посоветовал метеозависимым людям есть больше овощей

    Алена Макаренко

    Метеозависимые люди должны отказаться от плотной еды во время резких перепадов температуры в Москве. Совет дал кардиолог Владимир Хорошев в эфире телеканала «Москва 24».
    Кардиолог посоветовал метеозависимым людям есть больше овощей

    Люди, которые страдают гипертонией, гипотоническими заболеваниями, перенесли инсульт или инфаркт, во время смены погоды испытывают усталость, сонливость, повышенную утомляемость и слабость.

    «Это далеко не всегда проходит безболезненно и бесследно», — заявил врач.

    Кардиолог посоветовал исключить плотную пищу, отказаться от продуктов, которые могут привести к избыточному газообразованию. Напротив, стоит есть больше овощей и зелени, легкие рыбные бульоны, а также помнить об опасности физических нагрузок.

    «Ближе к весне наладится температура, наши мышцы придут в норму», — добавил кардиолог.

    В субботу, 23 января, в Москве потеплеет до +5 градусов, хотя в последние две недели стояли морозы. Настолько резкий перепад может подкосить здоровье людей с гипотоническими заболеваниями, написала Общественная служба новостей.

    Ранее россиянам посоветовали привыкнуть к аномальной погоде — естественному последствию глобального потепления. Экстремальных событий будет все больше.