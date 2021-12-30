Кардиолог посоветовал для здоровья сердца есть гранат и виноград

Кардиолог Ахмет Карабулут обратил внимание на то, что для здоровья сердца полезны гранат и виноград. Об этом написала «Экономика Сегодня» со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что ежедневное употребление черного и красного винограда поможет поддержать здоровье сердца. В винограде содержится много антиоксидантов, которые способствуют разжижению крови. Кроме того, они снижает уровень «плохого» холестерина и уменьшают воспаление сосудов.

Также людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы полезен сок граната. Он устраняет симптомы стресса и снижает повышенное артериальное давление.