Здоровье 17 июля 2023, 13:32 Кардиолог Попов заявил, что дискомфорт в груди может быть симптомом остеохондроза

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Главный врач научно-клинического центра № 1 «РНЦХ им. Петровского», кардиохирург Сергей Попов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что неприятные ощущения в груди могут указывать не только на проблемы с сердцем, но даже и на остеохондроз.

Боли, возникающие из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, должны иметь связь с физическими или эмоциональными нагрузками.

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Кардиолог порекомендовал посетить терапевта, рассказать про характер боли, чтобы лечащий врач понял, относится она к сердечной или нет.

Попов добавил, что существует масса заболеваний, которые могут имитировать боли.