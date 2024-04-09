Здоровье 09 апреля 2024, 14:25 Кардиолог Поленова: у инфаркта миокарда нет никаких предвестников

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У предынфарктного состояния нет определенных предвестников. Здесь стоит обращать внимание на факторы риска развития приступа, рассказала врач-кардиолог Наталья Поленова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, сильную боль за грудиной можно считать индикатором сердечного приступа, если у пациента есть вредные привычки. Также в расчет берутся возраст, наличие ожирения и сахарного диабета.

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Поленова отметила, что при возникновении любой боли в области груди нужно обязательно сделать ЭКГ.