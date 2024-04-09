Здоровье 09 апреля 2024, 14:43 Кардиолог Поленова: любые тренировки благоприятно влияют на работу сердца

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Любые физические нагрузки играют важную роль в поддержании здоровья сердца и благоприятно влияют на его работу. Об этом рассказала врач-кардиолог Наталья Поленова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, занятия спортом нормализуют уровень холестерина в крови — важнейшего фактора риска развития инфаркта и инсульта. Перед началом тренировок следует учитывать наличие хронических заболеваний и анамнез травм.

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Поленова отметила, что при чрезмерной нагрузке может появиться боль в сердце. В таких случаях стоит посоветоваться с тренером или врачом лечебной физкультуры.