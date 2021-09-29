Кардиолог пояснил, почему молодежь в России стала чаще страдать от инфарктов

Заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, кардиолог, хирург, кандидат медицинских наук Алексей Федоров объяснил, почему молодые люди все чаще стали болеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. По его словам, главными причинами являются неправильный образ жизни, стрессы и вредное питание. Об этом сообщил Ura.ru.

«Современное общество пересело на автомобиль, получает быстроусваиваемую готовую пищу с большим содержанием углеводов, жиров. Это неправильно питание, то, чем человек ранее не питался. Все переработанное с очень высоким биохимическим индексом, высоким содержанием животных жиров. Мы получаем столько жиров и сладкого, сколько не получали никогда», — пояснил специалист.

Он добавил, что в последнее время качество диагностики выявления инфарктов и инсультов заметно улучшилось. Это также повлияло на то, что количество страдающих от сердечных болезней резко увеличилось.

«Одна из причин — это более качественная диагностика. Ворох непонятных смертей сейчас сортируют лучше, и, действительно, смертей по причинам, связанным с нарушением кровоснабжения, много», — сообщил кардиолог.

Врач посоветовал молодым людям вместо использования автомобилей ходить пешком, держать в норме массу тела и меньше нервничать. На его взгляд, эта лучшая профилактика от болезней сердца.