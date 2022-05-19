Кардиолог Подхомутников рассказал о болезнях, которые могут развиться из-за недосыпа

В случае регулярных недосыпаний человек может столкнуться с ухудшением памяти и концентрацией внимания, тревожным и депрессивным состоянием, а также психосоматическими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем. Об этом «Газете.ru» рассказал заслуженный врач России, кардиолог Владимир Подхомутников.

«Ночные бдения наносят очень серьезный вред нашему здоровью. Пока мы молоды, наш организм справляется с последствиями, но с каждым годом ему все сложнее это делать. Постепенно начинает снижаться работоспособность», — подчеркнул медик.

Врач напомнил, что все ферменты и гормоны подчиняются биоритмам, которые связаны с регулярной циклической сменой дня и ночи. Человеку необходимо спать в идеально темном помещении, поскольку именно в темноте вырабатывается мелатонин, сообщил «Ридус».

«Мелатонин участвует в регулировании циклов сна и бодрствования, регулирует и синхронизирует выработку многих биологически активных веществ в организме. К примеру, снижать уровень гормона стресса кортизола, повышать концентрацию тормозящих медиаторов, отвечающих за засыпание, и гормона соматотропина», — резюмировал Подхомутников.