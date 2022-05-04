Кардиолог Племянникова рассказала, на что может указывать сильная сонливость

Постоянная сонливость, от которой не спасает даже кофе, может указывать на проблемы со здоровьем. Об этом Ura.ru рассказала врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова.

«В ряде случаев кофе может не помочь побороть сонливость. Чаще это случается в ситуации, когда сонливость является проявлением заболеваний. Это снижение функции щитовидной железы — гипотиреоз, малокровие (анемия), неврологические заболевания, такие как гиперсомния, болезнь Паркинсона или недостаточность витамина D», — отметила врач.

В такой ситуации стоит обратиться к врачу. А чтобы чувствовать себя бодрее на протяжении дня, нужно ложиться и вставать в одно и то же время, спать не менее семи часов в хорошо проветренной комнате.