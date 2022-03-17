Кардиолог Пирожников посоветовал заменить копчености на вареное мясо из-за риска тромбоза

Терапевт, кардиолог и аритмолог, функциональный диагност Владимир Пирожников посоветовал россиянам не увлекаться маргарином и копченостями из-за риска возникновения тромбоза. Об этом написало издание «Доктор Питер».

По словам врача, также не рекомендуется злоупотреблять продуктами, которые содержат большое количество сахара. Это могут быть различные соусы, полуфабрикаты и обезжиренные продукты.

В копченых колбасах и в выпечке, в которую добавляют маргарин, содержится «плохой» холестерин. Вместо того, чтобы есть копчености, Пирожников рекомендует перейти на вареное мясо и куриную грудку, сообщило ИА Nation News.

«Отдельным пунктом хочется выделить свиную и говяжью печень. В этих продуктах содержится много витаминов группы К, которые плохо влияют на свертываемость крови и повышают вероятность возникновения тромбов», — сообщил кардиолог.

Тромбы могут появиться у тех людей, которые привыкли есть картошку, кукурузу и рис в больших количествах. Такую пищу есть, безусловно, можно, однако не каждый день, заключил медик.