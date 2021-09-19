Кардиолог перечислил категории людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний

Заболевания сердца и сосудов могут проявиться в любом возрасте, но чаще такой диагноз ставят мужчинам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова.

Она отметила, что признаки сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин могут проявиться в раннем возрасте. У женщины риски увеличиваются, если ранее у нее диагностировали рак, на который могут наложиться болезни сердца.

«Пациенты с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, нарушением липидного обмена, повышенным уровнем холестерина — вот эти пациенты имеют наиболее максимальные факторы риска», — перечислила Ольга Козлова.

Она отметила, что негативное влияние на сердце и сосуды также оказывают способы лечения. Если речь идет об онкологических заболеваниях, то сочетание лучевой терапии с химиотерапией дает большую нагрузку на сердце.

Особое внимание на свое здоровье кардиолог рекомендовала обратить пациентам с гиподинамией. Людям, которые мало двигаются, нужно регулярно проходить осмотр у кардиолога.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от заболеваний сердечно-сосудистой системы умирают более 17 миллионов человек. При этом большую часть ранних инсультов и инфарктов можно предотвратить.