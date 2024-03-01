Здоровье 01 марта 2024, 05:25 Кардиолог перечислил симптомы приближающегося инфаркта Врач Ворслов: давящая боль за грудиной может оказаться предвестником инфаркта Freepik

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Чувство жжения в груди, ощущение нехватки воздуха и сильная сдавливающая боль за грудиной оказались ранними симптомами приближающегося инфаркта миокарда. Об этом в беседе с ОСН рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог Александр Ворслов.

«Это выраженные боли за грудиной: жжение, давление, чувство нехватки воздуха. Иногда они отдают в лопатку или в руку, но прежде всего болит за грудиной. Это говорит о том, что сердцу не хватает кислорода», — объяснил медик.

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По его словам, во время приступа человек обычно останавливается, ложится и пьет нитроглицерин, а спустя 10-15 минут ему становится легче. Подобные приступы врачи называют стенокардией, когда нехватка кислорода временное явление.

Если же это состояние длится до получаса, причем даже при приеме лекарства, следует говорить о наличии предынфарктного состояния. Здесь до инфаркта недалеко, поэтому во всех этих случаях лучше вызвать скорую помощь. Медики снимут электрокардиограмму, осмотрят пациента и точно скажут, что делать.

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