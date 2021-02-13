Кардиолог перечислил признаки «тихого инфаркта»

Существует ряд симптомов, указывающих на «тихий инфаркт». Их перечислила кардиолог, врач высшей категории Галина Лазаренко, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Под термином «тихий инфаркт» идут сердечные приступы, которые проходят незаметно или имеют признаки, на первый взгляд не связанные с заболеваниями сердца. Например, на «тихий инфаркт» иногда указывает одышка, ощущение тяжести и жжения, приступ слабости и усталости. Также это может быть ноющая боль за грудиной слабой интенсивности либо боль различной локализации — в животе, нижней челюсти.

Такие приступы опасны тем, что человек не распознает их и не обращается вовремя к врачу. При появлении симптомов «тихого инфаркта» нужно вызвать скорую. Также Лазаренко призвала самостоятельно не принимать какие-либо препараты, в том числе нитроглицерин. Лекарства могут затруднить постановку правильного диагноза.

В группе риска по развитию такой патологии находятся люди с лишним весом, пациенты с повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, нарушениями липидного обмена, а также курильщики. Помимо этого, «тихий инфаркт» могут заработать те, кто мало двигается и часто нервничает.

Кардиолог посоветовала делать 10 тысяч шагов на свежем воздухе каждый день, плавать. Еще нужно включить в рацион более 200–300 граммов овощей в сутки, пищевые волокна, цельные зерна, рыбу. А сладости и газированные напитки нужно потреблять в ограниченном количестве.