Здоровье 30 ноября 2022, 17:48 Кардиолог Павличенко заявила, что в неделю можно есть не более 500 гр мяса

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Кардиолог Светлана Павличенко рассказала, что красное мясо в больших количествах опасно для здоровья. В неделю рекомендуется съедать не более 500 грамм, сообщило издание Lenta.ru.

Если регулярно превышать норму, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и некоторых разновидностей рака, уточнило РИА ФАН.

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«Вареное или тушеное мясо более полезно, чем жареное. Под воздействием высоких температур в корочке на его поверхности образуются канцерогенные вещества», — добавила врач.

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Она отметила, что переработанное мясо лучше не употреблять вообще.