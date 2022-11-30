30 ноября 2022, 17:48
Кардиолог Павличенко заявила, что в неделю можно есть не более 500 гр мяса
Кардиолог Светлана Павличенко рассказала, что красное мясо в больших количествах опасно для здоровья. В неделю рекомендуется съедать не более 500 грамм, сообщило издание Lenta.ru.
Если регулярно превышать норму, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и некоторых разновидностей рака, уточнило РИА ФАН.
Реклама
«Вареное или тушеное мясо более полезно, чем жареное. Под воздействием высоких температур в корочке на его поверхности образуются канцерогенные вещества», — добавила врач.
Реклама
Она отметила, что переработанное мясо лучше не употреблять вообще.
Еда
Врачи
Реклама
Реклама