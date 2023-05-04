Здоровье 04 мая 2023, 14:14 Кардиолог Павличенко призвала гипертоников отказаться от чипсов и консервов

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Людям, склонным к повышенному давлению, нужно внимательно следить за своим питанием. Об этом «Спорт-Эспресс» рассказала врач-кардиолог Светлана Павличенко.

Специалист отметила, что гипертоникам стоит избегать слишком соленых продуктов. Как добавило ИА Nation News, провоцировать повышение давления могут, например, чипсы, соломка, сухари, консервы.

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«Соль создает дополнительную, ненужную нагрузку на сердце и сосуды. В группе риска находятся и больные диабетом», — подчеркнула Светлана Павличенко.

Она также посоветовала избегать полуфабрикатов и готовить еду самостоятельно.

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